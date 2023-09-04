Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu

Son Güncelleme: 04.09.2023 10:21

Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti. Kaptan Eda Erdem ile konuşan Erdoğan mücadeleyi baştan sona takip ettiğini belirterek ''Çok çekişmeli bir maç oldu'' dedi.

Türk spor tarihinde bir ilke imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Finalde Sırbistan'ı devirerek mutlu sona ulaşan ay-yıldızlı ekibi tebrik eden ilk isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Karşılamanın tamamını izlediğini belirten Erdoğan, kaptan Eda Erdem'e "Çok çekişmeli bir maç oldu." dedi.

"BEŞİNCİ SET ÇOK DAHA ÇEKİŞMELİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eda Erdem ile yaptığı konuşmada, "Maçı başından sonuna kadar izledik. Çok çok çekişmeli bir maç oldu. Beşinci set çok daha çekişmeliydi. Tüm bunlara rağmen şampiyonluğu yakalamış olmanız ülkemiz için bir iftihar vesilesi oldu. Daha nice şampiyonluklara inşallah. Oradaki arkadaşlara ailece tebriklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Daha sonra Ankara veya İstanbul'da bir araya geliriz İnşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Filenin Sultanları'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu - Son Dakika
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