Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti.
Erdoğan, bir süre önce operasyon geçiren Özbek'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.
Ziyarette Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e hastanede ziyaret - Son Dakika
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