Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik - Son Dakika
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