Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Galatasaray\'a tebrik

Tarkan Turkyilmaz:

BİZLER FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK SANDIKTA GÖRÜŞÜRÜZ MESUT BEY DİYEN BİR TARAFTARIZ,15 SENEDİR NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ,AMA BU DEFA FARKLI SPOR VE SİYASETİ KARIŞTIRMIYORDUK,BAKTIK SİYASET SPORA KARIŞIYOR BİZDE BUNUN HESABINI DEMOKTRATİK OLARAK KARŞILIK VERECEĞİZ.OY YOK HADİ BAKALIM.