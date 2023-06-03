Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı

03.06.2023 18:50

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Törende dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil de yer aldı.

28 Mayıs Pazar günü yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Göreve başlama' töreni gerçekleşti. Yemin ettikten sonra Anıtkabir'e giden Erdoğan, ardından Külliye'de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki yemin törenine Mesut Özil de katıldı

ÖZİL DE GELDİ

Törene dünyanın dört bir yanından liderler geldi. Erdoğan'ın arkasında sporcular, sanatçılar, din insanları, Türkiye'nin bilim dünyasındaki en önemli isimlerinden Aziz Sancar ve dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanında ise Ekümenik Patrik ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos da törende bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki yemin törenine Mesut Özil de katıldı

"85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" mesajını verdi.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Peki ayrım yokta,biz niye alınmadık. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine doğum günü sürprizi olay oldu
19:28 Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine doğum günü sürprizi olay oldu
19:16 Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City
19:11 Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti milli iradeyle barışmaya çağırdı
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Artık milli iradeyle barışmalarını istiyoruz
19:00 Canlı anlatım! Kasımpaşa-Beşiktaş
18:55 Kasımpaşa-Beşiktaş canlı anlatım! Fark açılıyor
18:26 Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok
18:25 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 19:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement