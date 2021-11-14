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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek

14.11.2021 18:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik Karadağ mücadelesini canlı takip edecek. Erdoğan, Dünya Kupası'na katılma ihtimali olan Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılmak için büyük öneme sahip maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

ERDOĞAN ZORLU MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETME KARARI ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi. Erdoğan, Ay- Yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ maçına gidecek - Son Dakika
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