Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak

20.05.2022 13:54
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 25 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 25 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliğinin iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten start alacak.

İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs'ta Marmaris'ten başlayarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

11 farklı sınıfta gerçekleştirilecek

Halikarnas Kupası'ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100'ün üzerinde yat yarışacak.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın en prestijli yat yarışlarından biri olduğunu belirterek, "Organizasyonumuz henüz 3'üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz denizlerinde 25 Mayıs'ta çok özel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm yelken sevdalılarını Marmaris'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmaris, Mayıs, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da yapılacak - Son Dakika


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