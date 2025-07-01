Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının basın lansmanı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının basın lansmanı yapıldı

01.07.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi.

Fişekhane'de düzenlenen basın toplantısına İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun tanıtımında açıklamada bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli bir gün. 1 temmuz Türk denizcilerinin bağımsızlık günü. 6. yılımızdayız. 6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. 23 Nisan'da Çanakkale, 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a yarıştık ve şimdi en zor, en çekişmeli geçecek yarışı Arkın Karpaz Gate Marina yarışı olacak. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerin dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış olacak. Geleceğe dair güzel hayallerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek ve vizyonunu görüyoruz bu yarışların gerçekleşmesi adına. Kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın ise yarışa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yelken aşklarının ege kıyılarında başladığını aktaran Arkın, "KKTC'deki denizcilik ve yelkenciliğin gelişmesine katkı vermek istiyoruz. Arkın Group olarak yarışta olacağız. Bu yarış vesilesiyle yarış teknesi sahibi olduk. Çok heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu yarışın planlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesi Kıbrıs'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbil Arkın da heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getirerek, "Yarışmanın heyecanını yaşayacağız. Çok keyifli bir yarış olacak. Nice yarışlar olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sportif Direktör Engin Yuvaktaş ise, şunları kaydetti:

"Arkın Group yarışı sahiplendi. Tekneleriyle yarışa katılmaları bizim için ayrıca gurur. Teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. 4 ayak planlıyorduk. 3. ayağı gerçekleştirmek üzereyiz. Bu yarışta toplamda 1 tane açık deniz, 2 tane şamandıra olmak üzere 3 yarış planlıyoruz. Açık deniz startı Marmaris'ten başlayacak, Karpaz'da tamamlanacak. 340 millik bir açık deniz yarışı. Yarışacak ekiplerin hem güvenlikleri hem de güneş konusunda gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyoruz. Bu yarış Türkiye'den Kıbrıs'a yapılan ilk yat yarışı. Bu bizim için büyük bir gurur."

Kaynak: AA

Denizcilik, Etkinlik, istanbul, Kıbrıs, Kıbrıs, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının basın lansmanı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Şüpheli şekilde ölen Emel’in eşiyle tartıştığı anlar kamerada Şüpheli şekilde ölen Emel'in eşiyle tartıştığı anlar kamerada
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
Azerbaycan’da Sputnik ofisine operasyon Yaka paça gözaltına aldılar Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

13:58
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı
CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı
13:33
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
19:45
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
19:30
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
19:28
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı
İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
19:15
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
19:07
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu
Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
18:48
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru
Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
18:40
Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek’ten transfer itirafı
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
18:21
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 14:33:11. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının basın lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.