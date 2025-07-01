Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının basın lansmanı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi.

Fişekhane'de düzenlenen basın toplantısına İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun tanıtımında açıklamada bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli bir gün. 1 temmuz Türk denizcilerinin bağımsızlık günü. 6. yılımızdayız. 6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. 23 Nisan'da Çanakkale, 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a yarıştık ve şimdi en zor, en çekişmeli geçecek yarışı Arkın Karpaz Gate Marina yarışı olacak. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerin dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış olacak. Geleceğe dair güzel hayallerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek ve vizyonunu görüyoruz bu yarışların gerçekleşmesi adına. Kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın ise yarışa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yelken aşklarının ege kıyılarında başladığını aktaran Arkın, "KKTC'deki denizcilik ve yelkenciliğin gelişmesine katkı vermek istiyoruz. Arkın Group olarak yarışta olacağız. Bu yarış vesilesiyle yarış teknesi sahibi olduk. Çok heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu yarışın planlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesi Kıbrıs'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbil Arkın da heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getirerek, "Yarışmanın heyecanını yaşayacağız. Çok keyifli bir yarış olacak. Nice yarışlar olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sportif Direktör Engin Yuvaktaş ise, şunları kaydetti:

"Arkın Group yarışı sahiplendi. Tekneleriyle yarışa katılmaları bizim için ayrıca gurur. Teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. 4 ayak planlıyorduk. 3. ayağı gerçekleştirmek üzereyiz. Bu yarışta toplamda 1 tane açık deniz, 2 tane şamandıra olmak üzere 3 yarış planlıyoruz. Açık deniz startı Marmaris'ten başlayacak, Karpaz'da tamamlanacak. 340 millik bir açık deniz yarışı. Yarışacak ekiplerin hem güvenlikleri hem de güneş konusunda gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyoruz. Bu yarış Türkiye'den Kıbrıs'a yapılan ilk yat yarışı. Bu bizim için büyük bir gurur."