Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi

4 gün süren Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul- Samsun Açık Deniz Yarış Etabı, Samsun'da yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı görkemli bir törenle sona erdi. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde büyük mücadelenin verildiği yarışlarda Kurtuluş Kupası'nın ve Line Honours ödülünün sahibi Bey Metal Team Linea Rossa oldu.

14 Mayıs'ta İstanbul'da Poyrazköy açıklarından start veren yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun'a ulaşmak için büyük mücadele verdi. 4 gün boyunca Karadeniz'in zorlu şartlarında yaklaşık 100 saat boyunca kesintisiz yarışan ekipler, Milli Mücadele şehri Samsun'da görkemli bir törenle ödüllerini kavuştular. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge KomutanıTuğamiral Ahmet Bahadır, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştirdik. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Bey Metal Team Linea Rossa'dan 73 saatlik rekor

Konuşmaların ardından kazananlara kupaları takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Açıkdeniz Yarışı Etabı'nda büyük mücadele göstererek Kurtuluş Kupası'nın sahibi Bey Metal Team Linea Rossa oldu. Takımı oldu. Onur Tok yönetimindeki takım, zorlu parkuru 73 saatte tamamlayarak da bir rekora imza attı ve Line Honours ödülünün de sahibi oldu. Şampiyon takıma, kupaları Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından takdim edildi.

ORC Club Kategorisi'nde ikinciliği ise Murat Tan kaptanlığındaki Milliyet 75. Yıl Yelken Takımı Fifty Fifty kazandı. Aynı kategoride üçüncülüğü ise Bülent Yemişçi yönetimindeki Nemo-Balspor takımı elde etti.

ORC International Kategorisi Overall Birincisi Yusuf Tunç yönetimindeki Samsun Yelken Kulübü Takımı Alchera oldu. İkinciliği ise Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu Takımı DHO Ariva kazandı.

Karadeniz koşullarında ilk kez düzenlenen yarışta birçok zorluğa ve aksiliğe karşı yarışı tamamlama başarısı gösteren Azuree Piri Reis Yelken Takımı'na da "Mücadele Kupası" takdim edildi. Gezgin A Sınıfında ise Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi birinci oldu. Gezgin B Sınıfında da Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Hero Sailing Bursa Eldiven Sanayi Takımı birinciliğini elde ederken, Yunus Emre Çadır yönetimindeki Windu Windu Sailing ikinci oldu. - SAMSUN