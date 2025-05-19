Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı tamamlandı. Bey Metal Team Linea Rossa, zorlu Karadeniz parkurunda 73 saatlik rekorla birinci oldu.

19.05.2025 22:35  Güncelleme: 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 gün süren Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul- Samsun Açık Deniz Yarış Etabı, Samsun'da yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı görkemli bir törenle sona erdi. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde büyük mücadelenin verildiği yarışlarda Kurtuluş Kupası'nın ve Line Honours ödülünün sahibi Bey Metal Team Linea Rossa oldu.

14 Mayıs'ta İstanbul'da Poyrazköy açıklarından start veren yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun'a ulaşmak için büyük mücadele verdi. 4 gün boyunca Karadeniz'in zorlu şartlarında yaklaşık 100 saat boyunca kesintisiz yarışan ekipler, Milli Mücadele şehri Samsun'da görkemli bir törenle ödüllerini kavuştular. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge KomutanıTuğamiral Ahmet Bahadır, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştirdik. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Bey Metal Team Linea Rossa'dan 73 saatlik rekor

Konuşmaların ardından kazananlara kupaları takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Açıkdeniz Yarışı Etabı'nda büyük mücadele göstererek Kurtuluş Kupası'nın sahibi Bey Metal Team Linea Rossa oldu. Takımı oldu. Onur Tok yönetimindeki takım, zorlu parkuru 73 saatte tamamlayarak da bir rekora imza attı ve Line Honours ödülünün de sahibi oldu. Şampiyon takıma, kupaları Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından takdim edildi.

ORC Club Kategorisi'nde ikinciliği ise Murat Tan kaptanlığındaki Milliyet 75. Yıl Yelken Takımı Fifty Fifty kazandı. Aynı kategoride üçüncülüğü ise Bülent Yemişçi yönetimindeki Nemo-Balspor takımı elde etti.

ORC International Kategorisi Overall Birincisi Yusuf Tunç yönetimindeki Samsun Yelken Kulübü Takımı Alchera oldu. İkinciliği ise Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu Takımı DHO Ariva kazandı.

Karadeniz koşullarında ilk kez düzenlenen yarışta birçok zorluğa ve aksiliğe karşı yarışı tamamlama başarısı gösteren Azuree Piri Reis Yelken Takımı'na da "Mücadele Kupası" takdim edildi. Gezgin A Sınıfında ise Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi birinci oldu. Gezgin B Sınıfında da Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Hero Sailing Bursa Eldiven Sanayi Takımı birinciliğini elde ederken, Yunus Emre Çadır yönetimindeki Windu Windu Sailing ikinci oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Karadeniz, samsun, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Galatasaray’dan ayrılıyor mu Osimhen’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda

23:48
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:30
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
09:46
Torreira’nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
09:36
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:40
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 00:10:10. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.