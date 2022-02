Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum 'da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul 'da sona erecek. 1915 Çanakkale Köprüsü 'nden geçerek Ege 'den Trakya'ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak. 8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek. EMİN MÜFTÜOĞLU: TUR 2022 SPORTİF REKABETİ ARTIRARAK, ÜLKE TANITIMI VE BİSİKLETİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAKTürkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu , organizasyon öncesinde yenilenen parkur ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Dünyaca ünlü takımları ağırlayacağımız ve pek çok açıdan yeniliklere imza atacağımız 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde çok heyecanlıyız. Yönetim kurulumuz ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı TUR 2022 parkuru sportif rekabeti artırarak, ülke tanıtımı ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak özellikte kurgulandı. Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruz. Sportif yönüyle yarış içi mücadeleye soluk getiren tırmanış, sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar yarışı rekabete açık ve izleyenler açısından heyecanlı hale getirmeyi amaçladık. Ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ise ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan farklı rotaları dahil ederek hem bölge halkının hem ekranları başında izleyicilerin ilgiyle izleyeceği bir rota dizayn ettiğimize inanıyorum.""İLK KEZ BİSİKLETLİLERİN ASYA'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞİNE SAHNE OLMASI BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR AYRICALIK"Emin Müftüoğlu, Mega Proje'nin bisikletçilere ev sahipliği yapmasından duyduğu heyecanı ise şu sözler ile ifade etti: "Bisiklet sporu ve ülkemiz adına gurur kaynağımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Cumhuriyet 'in 100'üncü yılını simgeleyen bu projeye emek veren herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Türk bayrağının kırmızı-beyaz renklerini taşıyan ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize eden, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünün, açılışından çok kısa bir süre sonra ilk kez bisikletlilerin Asya 'dan Avrupa'ya geçişine sahne olması bizler için büyük bir ayrıcalık. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına bu denli önemli bir yeniliğe imza atacak olmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelibolu etabı adeta tarihe bir köprü rolü üstlenecek ve vatan için can veren şehitlerimizi yad edeceğiz. Bu yıl 57'nci kez düzenlenen organizasyonun Gelibolu etabı 15 Nisan'da 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde sona erecek. Bu sayede, bir asır önce 1915'te, yine 15 Nisan'da Anzak Çıkarmasını durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57'nci Piyade Alayı'nı ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor vesilesiyle vurgulayacağımız tarihi bir etap olacak." TARİHTE İLKE İMZA ATILACAKDünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı " olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57'nci yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve ülkemizin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek. 7'nci etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit - Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8'nci ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak. Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından dev organizasyon İstanbul'da son bulacak. Dünya bisikletinin yıldız isimlerine ve en önemli takımlarına ev sahipliği yapacak, Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan organizasyonda bisikletçiler bu yıl; Ege Bölgesi'nin turizm ve ticaret merkezlerinden Trakya'ya, ardından kültür başkentimiz İstanbul'a ilerleyecek. Tırmanış ustası bisikletçiler için Şirince , Spil Dağı Milli Parkı, Tekirdağ , Gelibolu ve Kaz Dağları limitlerin zorlanacağı yokuş primlerini barındıracak. Karşıyaka Alaçatı , Ayvalık, ve İstanbul etapları ise güçlü sprinterlerin nefes kesen sprint finişler ile yıldızlaşacağı etaplar olacak.57'nci yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak: 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası (207 km)11 Nisan: Selçuk Efes ) - Alaçatı (158,1km)12 Nisan: Çeşme İzmir (Karşıyaka) (122,5 km)13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 km)14 Nisan : Manisa - Ayvalık (191,3 km)15 Nisan : Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 km)16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ (135,8 km)17 Nisan : İstanbul - İstanbul (143 km)ULUSLARARASI CANLI YAYINLAR İLE DÜNYA BİSİKLETİNİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE OLACAK1966 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2022 yılında da ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden birisi olacak. TUR 2022, yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yayınlarıyla dünyanın dört bir yanında milyonlarca bisiklet tutkunu tarafından yakından takip edilecek. Her gün yaklaşık bin kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev bir açık alan organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yenilenen etapları, katılan takımlar ve sporcuların üstün performansı ile artan yarış içi rekabet ve uluslararası kanallarda yer bulması sayesinde sportif açıdan olduğu kadar, kültür ve turizm tanıtım yönüyle de dünya bisikletinin gündeminde yer alacak.

