Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı - Son Dakika
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Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı

Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nu kazandı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 59. etabı olan İstanbul etabı hava muhalefeti nedeniyle nötralize edildi. Turu DSM-Firmenich sporcusu Frank van den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu.

28.04.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. TUR'un İstanbul etabına hava muhalefeti engel oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 59. kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tamamlandı. Organizasyonun 8. ve son etabı olan İstanbul - İstanbul etabında yağmurlu hava etkili oldu. Yağış sonrası yolların kaygan olması sebebiyle 8. etap nötralize edildi. Bisikletçiler yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladı. Yarışın genel şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Antalya - Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Hollandalı Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q36.5 Pro Cycling aldı.

Son etap nötralize edildi

Sporcuların güvenliği ön planda olduğu için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bugünkü yarış nötralize şekilde devam etti. Bisikletçiler, pelotonun önünde TUR'un mayolarını taşıyan liderlerin ardında, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamladı. Bu etaptaki para ödülü bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Beşiktaş Meydanı'ndan saat 11.00'de yola çıkan bisikletçiler saat 13.10 civarında Sultanahmet Meydanı'nda olurken, finiş noktasını 4 formanın liderleri birlikte geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı - Son Dakika
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