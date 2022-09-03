AFYONKARAHİSAR - Motokrosçular Afyonkarahisar'da şampiyonluk için gaza basacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etabı olan Türkiye ayağı için takımlar Afyonkarahisar'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağına kapılarını açtığını söyledi.

Şampiyonanın, 3-4 Eylül'de 150 sporcuyla başlayacağını aktaran Akülke, "Şampiyonada 34 ülkeden sporcu var. Afyonkarahisar gerçekten inanılmaz bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Çünkü üç branşın, üç şampiyonanın şampiyonu Afyonkarahisar'da belli olacak." dedi.

Finallerin yapılacağı 4 Eylül Pazar gününden sonra Dünya Şampiyonası'nın tüm ödüllerinin ilk defa Türkiye'de verileceğini belirten Akülke, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın 2022 ödül töreni de Afyonkarahisar'da olacak. Spor turizmi kapsamında yapılan bu organizasyon, Afyonkarahisar ve Türkiye'nin hem ekonomisine, hem tanıtımına çok ciddi katkıda bulunmakta. İki şeyi bir arada kutluyoruz. Birincisi en istikrarlı spor organizasyonunu, ikincisi 4. yılda 5. kez dünya şampiyonası yaparak başardık."

"Yerinde izlemek istiyorsanız Afyonkarahisar'a bekliyoruz"

Akülke, bu organizasyonun uzun yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Şampiyona için Afyonkarahisar'da her şeyin hazır olduğunu anlatan Akülke, "Tüm takımlar ve lojistikler geldi. Saha hazır. Hakemler burada. Tüm yöneticiler burada. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bu büyük şöleni hem Türkiye MotoFest'i hem Dünya Motokros Şampiyonasını yerinde izlemek istiyorsanız Afyonkarahisar'a bekliyoruz." diye konuştu.