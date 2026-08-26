Cumhurbaşkanlığı kupası’nın ilk şampiyonu Yalıkavakspor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı kupası’nın ilk şampiyonu Yalıkavakspor

Cumhurbaşkanlığı kupası’nın ilk şampiyonu Yalıkavakspor
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Yalıkavakspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-31 yenerek ilk kez düzenlenen kupayı müzesine götürdü ve Türk hentbol tarihine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu Yalıkavakspor oldu. Ankara'da oynanan tarihi finalde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-31 mağlup eden Bodrum ekibi, ilk kez düzenlenen kupayı müzesine götürerek Türk hentbol tarihine adını yazdırdı.

"Denizin Kızları" olarak anılan Yalıkavakspor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final karşılaşmasına hızlı başladı. İlk yarıyı 20-18 önde tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan 34-31 galip ayrıldı.

Böylece Yalıkavakspor, yalnızca bir kupa kazanmakla kalmadı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihindeki ilk şampiyon olarak adını organizasyonun ilk sayfasına yazdırdı.

Edanur Burhan finale damga vurdu

Yalıkavakspor'da Edanur Burhan, final karşılaşmasındaki performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. 8 gol atan Burhan, maçın oyuncusu seçildi.

Bodrum ekibinde Gülcan Tügel 10, Valeriia Baranik 7, Iuliia Andriichuk 4, Jalisha Vera Maria Loy ve Tuana Akman 2'şer, Michaella Eunice Magba ise 1 gol kaydetti.

Kıvanç Özcan: "Tarihe geçmek bizim için çok özel"

Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Bu kupayı çok istedik. Oyuncularım sahada son ana kadar büyük bir karakter ve mücadele ortaya koydu. Sezonun henüz başındayız ve gelişmeye devam edeceğiz ancak böylesine önemli bir kupayla sezona başlamak bizim için çok değerli. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.

İlk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu olmanın başarıyı daha anlamlı hale getirdiğini ifade eden Özcan, "Bize inanan, destek veren ve bu mutluluğu yaşamamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu kupa Yalıkavak'ın, Bodrum'un ve bizi destekleyen herkesin" diye konuştu.

Başkan Palalı: "Bu kupayı Bodrum'a getiriyoruz"

Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı ise kulübün yıllardır verdiği emeğin önemli bir kupayla taçlandığını belirterek, "Yalıkavak'ta büyük hayallerle başlayan bu yolculuğun bugün Cumhurbaşkanlığı Kupası ile taçlanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk kez düzenlenen bu kupanın ilk sahibi olmak, Yalıkavakspor tarihine bırakacağımız çok kıymetli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Sahada mücadele eden oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Palalı, "Biz bir Bodrum takımıyız. Bu kupayı Bodrum'a getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonluğu Yalıkavak'a ve Bodrum'a armağan olsun" dedi.

Yalıkavakspor'un şampiyonluğu, Bodrum'da da büyük sevinç yaşattı. Yeni sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla başlayan "Denizin Kızları", organizasyonun ilk şampiyonu olarak hem kulüp tarihine hem de Türk hentbol tarihine geçti.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı kupası’nın ilk şampiyonu Yalıkavakspor - Son Dakika

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