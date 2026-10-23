Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası’nda şampiyonlar belli oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası', final karşılaşmaları ve ödül töreni sonrası tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle TTF tarafından düzenlenen 2'nci Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, Ankara'da gerçekleştirilen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun final karşılaşmalarını ve ödül törenini; Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nda tek kadınlarda İrem Kurt 1'inci, Tanem Yılmaz 2'nci oldu. Tek erkeklerde ise Emirhan Bulut 1'inciliği elde ederken, Cem Christopher Küçükhüseyin 2'nci sırada yer aldı. Çift kadınlarda İrem Kurt ve Melis Yıldırım 1'inci, Zeynep Özçelik ve Mihrimah Tuanna Şirin 2'nci oldu. Çift erkeklerde ise Mert Naci Türker ve Emirhan Bulut 1'inciliği kazanırken, Ozan Avanoğlu ve Ahmet Atabay 2'nciliği elde etti.

'TÜRK SPORCULARI ÜSTÜN BAŞARILARIYLA SPOR CAMİASINDA BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR'

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği yazılı mesajın okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası ödül töreni için gönderdiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası turnuvasının ödül törenine davetiniz için teşekkür ediyorum. Her alanda, dünyada üst sıralara tırmanan ülkemizin, sadece geleneksel olarak zirveyi tuttuğumuz; güreş, karate, halter gibi spor dallarında değil, bokstan okçuluğa, jimnastikten voleybola, tenisten yüzmeye uzanan çok geniş bir yelpazede ülkemizin başarı grafiği sürekli yükselmeye devam ediyor. Türk sporcuları centilmenlikleri ve çalışkanlıklarının yanında, üstün başarılarıyla da spor camiasında büyük takdir topluyor. Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır. Bu anlamlı turnuvada ödül alan sporcularımızı ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kıymetli misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

VELİ OZAN ÇAKIR: TENİS ALT YAPISI GÜNDEN GÜNE GELİŞİYOR

Bakanlık olarak Türkiye'de tenisin gelişimini memnuniyetle takip edildiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupa'mız da bunun örneklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmişti ama bu tip spor organizasyonlarında 2'nci organizasyonun farklı bir önemi var. Çünkü bir organizasyonun ilk seferi bir karardır ama 2'nci kez düzenlenmesi bu kararın devamlılığını gösterir: İradedir. Biz de bu iradenin ortaya konmasında ve gerçekleşmesinde payı olan, bu organizasyon için ter döken, emek sarf eden, hakemlerimize, organizasyon görevlerimize, katılım sağlayan sporcularımıza ve Türkiye Tenis Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu himayelerine alarak gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan sporun ve sporcunun her zaman yanında desteklerini hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir sporsever olarak ben ayrıca şükranlarımı arz etmek istiyorum. Güzel, sorunsuz bir organizasyonumuz oldu. Tenis alt yapısı da günden güne gelişiyor. Bu tip ulusal ve bölgesel organizasyonlara katılım sayılarında ciddi artışlar görüyoruz. Bu gelişimi memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.

ŞAFAK MÜDERRİSGİL: ÇOK GURURLUYUZ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın 2'ncisini, düzenlenmesinden dolayı federasyon olarak gururlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle düzenlediğimiz kupamızda bu yıl 26 farklı ilimizden 64 kadın ve 64 erkek olmak üzere toplam 128 sporcumuzu ağırladık. 5 gün boyunca birbirinden güzel karşılaşmalar izledik. Büyük bir heyecana, güçlü bir rekabeti ve sporcularımızın ortaya koyduğu örnek bir mücadeleye hep birlikte şahit olduk, tanıklık ettik. Cumhurbaşkanlığı Kupası elbette ki bizim için sadece bir turnuva değil. Ülkemizin farklı şehirlerinden gelen, aynı kortlarda buluşan, rekabetin yanında dostluğu, centilmenliği ve fair play ruhunda öne çıkaran çok kıymetli bir organizasyon olarak görüyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, Sayın Cumhurbaşkanımızın tenis camiamızda duyduğu güvenin en somut göstergesi. Bu teveccüh bizler için aynı zamanda önemli bir sorumluluk olmakla birlikte güçlü bir motivasyon kaynağı. 2'nci yılında sportif niteliğini ve kurumsal kimliğini daha da güçlendirdiğimiz kupanın her geçen gün değerinin daha artarak tenisin geleneksel kupalarından biri olmasını arzu ediyoruz. Dereceye giren sporcularımız olmak üzere turnuvamızda mücadele eden tüm sporcularımızı, tüm tenisçilerimizi de ayrıca kutluyorum onlara teşekkür ediyorum. Aslında hepsi kazanıyor, hepimiz kazanıyoruz bu tür organizasyonlarda. Her maç, her mücadele ve edinilen her tecrübe sporcularımızın gelişim yolculuğunda önemli bir adım. Diliyorum ki burada kazanılan kupalar kadar kurulan dostluklar, ortaya konulan mücadele ve genç sporcularımıza verilen ilham da geleceğe miras kalsın. Cumhurbaşkanlığı Tenis Turnuvası'nda nice güzel başarılarla buluşmak dileğiyle diyorum."

Organizasyon, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.