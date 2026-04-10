Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın takvimi belli oldu

10.04.2026 14:06
Beş etaptan oluşan yarışlar, 23 Nisan'da İstanbul'dan startı verilecek Çanakkale Kupası'yla başlayacak - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak: "Türk yelkenciliği, Cumhurbaşkanı'mızın sporun her alanında koyduğu irade ve vizyondan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın muazzam çabaları ve desteklerinden nasibini alıyor. Her yıl artan başarımızla uluslararası camiada bayrağımızı dalgalandırıyoruz" - İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu: "Dünyanın birçok bölgesinde savaşların, krizlerin, belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda, kendi kara sularımızda güvenle ve özgürce yelken basıyor olmak bizler için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda çok büyük bir gurur"

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın etkinlik takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen yarışın 2026 yılı takvimi, Kuruçeşme'deki bir otelde tanıtıldı.

Basın toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon yöneticisi ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile davetliler katıldı.

Farklı ülkelerden yelkenli tekneler ve sporcunun katılacağı organizasyon, 5 ayak, 7 kupa mücadelesi ve 14 yarıştan oluşacak. Bu kapsamda 23-25 Nisan'da Çanakkale Kupası, 17-19 Mayıs'ta Kurtuluş Kupası, 30 Ağustos'ta Zafer Kupası, 29 Ekim-1 Kasım'da Cumhuriyet Kupası, 16-19 Kasım'da ise Kıbrıs Kupası yarışları düzenlenecek.

Organizasyonun ilk ayağında ORC, sportsboat, IRC ve gezgin sınıflarında 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'nda Ulusal Egemenlik Kupası, 23-24 Nisan'da İstanbul-Çanakkale açık deniz rotasında Sahil Güvenlik Kupası, 25 Nisan'da ise Çanakkale Boğaz yarışları gerçekleştirilecek.

Özlem Akdurak: "Başarılarımız 2025'te zirveye çıktı"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, her geçen yıl uluslararası başarıları artırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yelkene verdiği desteğe değinen Akdurak, "Türk yelkenciliği, Cumhurbaşkanı'mızın sporun her alanında koyduğu irade ve vizyondan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın muazzam çabaları ve desteklerinden nasibini alıyor. Her yıl artan başarımızla uluslararası camiada bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Başarılarımız, 2025'te zirveye çıktı. Gençlik sınıflarında dünya ve Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya alan ülke olduk. Bu gurur, hepimizin. Uluslararası alanda artan ve zirveye taşınan madalya sayımızın dışında her yıl Anadolu'da gençlerimiz bu sporla tanışıyor. Ülkemizin her köşesinde yelkeni canlandırarak sevincimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Her olimpiyata bir öncekine göre daha güçlü gittiklerini aktaran Akdurak, "Her olimpiyatta zirve sayıda sporcuyla var olmaya devam ediyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda en az 2 branşta Türk yelkenciliğine bir ilki yaşatarak madalya almak istiyoruz. Uluslararası derecelere göre madalya yarışına çıkabilir nitelikte sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlendiğini hatırlatan başkan Özlem Akdurak, "Bu vizyon çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Cumhuriyet'in en önemli makamını yelken sporuyla buluşturduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek bu yarışlarda Cumhuriyeti'mizin en önemli tarih ve yerlerinde etaplar gerçekleştireceğiz. Hem Türkiye'nin muhteşem coğrafyasını, yelken için paha biçilemez rüzgarlarını ve Türk yelkenciliğinin organizasyon becerisinin geldiği seviyeyi gözler önüne sereceğiz. Her geçen sene katılan ülke ve sporcu sayısındaki artışı sevinerek izliyoruz. Yine Türk sporunu ve yelkenciliğini gururlandıracak bir yarış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Kendi kara sularımızda güvenle ve özgürce yelken basmak büyük bir gurur"

Ekrem Yemlihaoğlu ise dünyadaki savaşların arasında Türk kara sularında güvenle ve özgürce yelken açmalarının kendileri açısında büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yarışların bir spor organizasyonundan fazla anlam taşıdığını aktaran Yemlihaoğlu, "Bugün Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, vizyonunu tüm dünyaya bir kez daha göstermek adına bir araya geldik. Dünyanın birçok bölgesinde savaşların, krizlerin, belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda, kendi kara sularımızda güvenle ve özgürce yelken basıyor olmak bizler için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda çok büyük bir gurur. Bu güzide organizasyonu gerçekleştirebilmemiz adına ülkemizde sağlanan istikrar ve güven ortamı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a en derin şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Yelkenin spor haricinde katma değeri olduğuna vurgu yapan Yemlihaoğlu, "Yelken dünyada sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık ekonomik hacim oluşturan turizmi, teknolojiyi, uluslararası ilişkileri de bir araya getiren stratejik bir enstrüman. Bugün dünyanın en önemli yelken organizasyonlarına baktığımızda bulundukları şehirleri, ülkeleri küresel marka haline getirdiklerini, yüksek gelirli turistleri çektiklerini ve ciddi bir ekonomik değer oluşturduklarını açıkça görmekteyiz. Yelken, milyarlarca dolardan bahsedilen bir alan. Bu nedenle yelken, spor turizmi açısından en sürdürülebilir, prestijli ve yüksek katma değer oluşturan branşların başında gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, bu vizyonun Türkiye'deki en güçlü temsilcisidir. Bu organizasyon ile amacımız ülkemizin eşsiz coğrafyasını ve denizlerini dünya sahnesine taşımak, uluslararası sporcuları ve takımları Türkiye'de buluşturmak, yelken sporunu daha geniş kitlelere yaymaktır. Gençlerimize ilham vermek, onları denizle buluşturmak, Türkiye'yi yelken sporunda küresel bir merkez haline getirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun etaplarına değinen Yemlihaoğlu, "Bu yıl ülkemizin tanıtımı, uluslararası ilişkiler ve şanlı bayrağımızı vatanımızın tüm denizlerinde dalgalandırmak adına beş farklı etap planlıyoruz. İstanbul, Çanakkale, Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yelken basacağız. Kayıtlar hala açık olduğu için toplamda 200 ekip, 2 binin üzerinde sporcu, 14 farklı ülkeden katılım bekliyoruz. Pandeminin ilk yılında, şampiyonanın ilk başladığı yıl katılan ekip sayısı 23'tü. Muazzam bir artış görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

