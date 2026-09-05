Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu 11 Ekim'de Ankara'da start alacak
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, 11 Ekim Pazar günü Ankara'da koşulacak. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 21 kilometrelik yarış saat 09.00'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayacak ve aynı noktada sona erecek. Parkur, kentin önemli caddelerini kapsayan bir güzergahtan oluşuyor.
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, 11 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'da başlayacak 21 kilometrelik yarışın start ve finiş noktası, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önü olacak.
Yarışın parkuru Beştepe Caddesi, Bahriye Üçok Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Hipodrom Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı güzergahından oluşacak.
Kaynak: AA
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