Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu Ankara'da 21, 10 ve 4,4 km'lik kategorilerde başladı

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu Ankara'da 21, 10 ve 4,4 km'lik kategorilerde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden verilen startla başladı. 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerdeki yarışların startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Ankara Valisi Canpolat ve Federasyon Başkanı Karadağ birlikte verdi.
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, Ankara'da verilen startla başladı.
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan yarışlar; 21, 10 ve 4,4 kilometrelik kategorilerde gerçekleştiriliyor.
21 kilometrelik yarışın parkuru Beştepe Caddesi, Bahriye Üçok Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Hipodrom Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı güzergahından oluşuyor.
Yarışların startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Canpolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi.
Kaynak: AA
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