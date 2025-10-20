Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Yelken Yarışları Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika
Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Yelken Yarışları Trabzon'da Yapıldı

20.10.2025 09:05  Güncelleme: 09:07
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yelken Yarışları, Akyazı Yelken Kulübü ev sahipliğinde Trabzon'da gerçekleştirildi. Yarışlarda mücadele eden sporcular ödül töreniyle madalyalarını aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yelken Yarışları, Akyazı Yelken Kulübü ev sahipliğinde Trabzon'da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin değerli destekleriyle hayata geçirildi. Yarışlarda Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4.7 branşlarında mücadele eden sporcular, denizde kıyasıya bir rekabet sergiledi. Yarışların ardından 19 Ekim tarihinde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu.

Etkinlikle ilgili Akyazı Yelken Kulübü adına konuşan Adil Duman, "Bu anlamlı günde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışların gerçekleşmesine destek veren tüm kurumlara ve katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

