Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Kayseri\'de Başlıyor

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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 8 takımın katılımı ile düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar ile başlayacak.

Kayseri'de 8 takımın katılım ile oynanacak olan Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası 24 Ekim Perşembe günü başlayacak. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen turnuvada Kayserispor, Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor, Fatih Yurt SK, Zeki Akparlar SK, Kayseri Şekerspor, Kocasinan Belediyespor ve Talas Belediyespor takımları mücadele edecek. Karşılaşmalarda 2012, 2013 ve 2014 doğumlu lisanslı futbolcular oynayabilecek. Turnuva sonunda şampiyon olan takım kupasını 29 Ekim'de yapılacak olan Cumhuriyet Kutlamaları töreninde alacak. Turnuvada yarı final maçları 25 Ekim'de final maçı ise 28 Ekim tarihinde oynanacak. Maçların tamamı Argıncık 1 ve 2 Nolu sahalarda oynanacak. Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Kayserispor-Kayseri Atletikspor

Kocasinan Şimşek-FatihYurt SK

Kocasinan Belediyesi-TalasBelediyesi

Kayseri Şekerspor-Zeki AkparlarSK - KAYSERİ