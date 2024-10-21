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Spor

Cumhuriyet Kupası Turnuvaları Başladı

Cumhuriyet Kupası Turnuvaları Başladı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvaları, genç sporcular için heyecanla başladı.

21.10.2024 18:09
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvaları, tenis, futbol, basketbol, satranç ve atletizm branşlarında başlıyor. Turnuvalar, genç yeteneklere kendini gösterme fırsatı sunarken Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sporla yaşatmayı hedefliyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvaları, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak başlıyor. Turnuvalar; tenis, futbol 5x5, basketbol, satranç ve atletizm gibi çeşitli branşlarda gerçekleşecek ve genç sporculara yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak. Sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sahada yaşayarak hem sportif başarılarını gösterecek hem de dayanışma ve kardeşlik ruhunu spor aracılığıyla pekiştirecek.

Turnuvaların açılışı tenisle yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaların açılışı, Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda gerçekleşen tenis müsabakalarıyla yapıldı. Erzincan'daki genç sporcular, turnuvanın ilk gününde heyecan dolu maçlar oynayarak yeteneklerini sergilemeye başladı. Turnuva, Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinliklerin bir parçası olarak büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Cumhuriyet Kupası Turnuvaları, gençlerin sportif becerilerini geliştirmeleri ve Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını sporla yaşatmaları adına önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, düzenlediği bu turnuvalarla, Cumhuriyet Bayramı'nı sporun birleştirici gücüyle kutlamayı hedefliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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