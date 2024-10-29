Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Soma Zafer Spor - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Soma Zafer Spor

Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Soma Zafer Spor

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nda Soma Zafer Spor Kulübü şampiyon oldu. Turnuva, kıyasıya savaşlarla dolu heyecanlı anlara sahne oldu.

29.10.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Şehzadeler Belediyesi tarafından cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvasının şampiyonu Soma Zafer Spor oldu.

Şehzadeler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen cumhuriyetin 101. yılına özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 4 takımın mücadele ettiği turnuvada Soma Zafer Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şehzadeler Belediyesi, cumhuriyetin 101. yılına özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası düzenleyerek spor ve cumhuriyet coşkusunu bir araya getirdi. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü, Soma Zafer Spor Kulübü, Çıkrıkçı Gençlik Spor Kulübü ve Akhisar Gücü Spor Kulübü'nün katıldığı turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Turnuva boyunca büyük bir çekişmeyle mücadele eden genç kız futbol takımları, final müsabakalarında da seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Sonuçta Soma Zafer Spor Kulübü birinci olurken, Çıkrıkçı Gençlik Spor Kulübü ikinci, Şehzadeler Belediye Spor Kulübü üçüncü ve Akhisar Gücü Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Kupa töreninde, takımlara ödüllerini Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Gökay Budak, Belediye Meclis Üyesi Aleyna Nihan Akyürek ve Türkiye Futbol Antrenörleri Cemiyeti Başkanı Cemil Uğur takdim etti. Törenin ardından takımlar ve aileleri toplu hatıra fotoğrafı çekilerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Törende bir konuşma yapan Şehzadeler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, "Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz turnuvamıza katılım gösteren tüm takımlara, sporcularımıza ve onları destekleyen ailelere teşekkür ederim. Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın da selamlarını iletiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Soma Zafer Spor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Soma Zafer Spor - Son Dakika
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