Cüneyt Arkın Okçuluk Salonunun Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Cüneyt Arkın Okçuluk Salonunun Açılışı Yapıldı

Cüneyt Arkın Okçuluk Salonunun Açılışı Yapıldı

Ankara'da açılan Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu, okçulukta yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlayacak.

08.02.2025 18:17
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Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonunun açılış töreni başkent Ankara'da yapıldı.

Keçiören'de düzenlenen açılış törenine Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Başkanı Abdullah Topaloğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Milletvekili Adnan Beker, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan ve milli sporcular katıldı.

Tesislerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Özarslan, "Böyle tesislerin artmasıyla daha dinamik, zeki ve çevik bir nesil oluşur. Bunun bilinci içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcımız sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Şerefhan beye de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işbirliğinin oluşmasında çok katkıları oldu. Bu tesiste ata sporumuzu burada yad etmenin ve gelecek nesillere aktarmanın mutluğunu yaşıyor, nice Mete Gazoz'ların yetişmesini temenni ediyoruz. Allah'ın izniyle bizi uluslararası arenada temsil edecekler, başarılara imza atacaklar ve şanlı Türk bayrağımızı en yukarılara taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.

TOF başkanı Abdullah Topaloğlu, "Federasyonumuz ile Keçiören Belediyesi arasındaki işbirliğinin okçuluk sporuna büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin Türk okçuluğu için "iyi bir adım" olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Burada ülkesini seven, benden çok daha başarılı sporcuların yetişeceğine inancım tam. Tesisin içerisini gezme şansım oldu. Gayet güzel ve başarılı bir yer. İnşallah bunun gibi tesislerin sayısı artar." dedi.

Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan da yaptıkları konuşmada teşekkürlerini ve iyi dileklerini ilettiler.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar ok atışları yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cüneyt Arkın Okçuluk Salonunun Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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