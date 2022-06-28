Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi - Son Dakika
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Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi

28.06.2022 11:23

Dün gece geç saatlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, yaşamını yitirdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ise sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Spor camiasından çok sayıda taziye mesajı gelirken en dikkat çekenlerden biri Rıdvan Dilmen'in paylaşımı oldu.

"BENİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, bu acı kaybın ardından açıklamada bulundu. Futbolculuk zamanlarında, Doktorlar adlı dizinin bir bölümünde Cüneyt Arkın ile rol aldığı sahneyi paylaşan Dilmen, "Türk sinemasının değerli ve unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim. Cüneyt Arkın ile tanışmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Cüneyt Arkın, Ulus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi - Son Dakika
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