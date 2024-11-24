Curling Milli Takımı 5. Oldu

Spor

Erkek Curling Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa B Klasman Şampiyonası'nı 5. sırada bitirdi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluşan milli takım, Östersund kentindeki organizasyonda mücadele etti.

Grubunu 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren Türkiye, play-off turunda Polonya ile karşılaştı.

Polonya'ya 5-4 mağlup olan milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamlayarak A klasmanına yükselemedi.