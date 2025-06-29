Cutha, 99. Gazi Koşusu'nu Kazandı

HULUSİ Çil'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Cutha" isimli safkanın 2: 30: 28'lik derecesiyle kazandığı 99. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu, 99. kez Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Yaşar Demir'in antrene ettiği, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Cutha" isimli safkan 2: 30: 28'lik derecesiyle kazandı.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde "Cutha" isimli safkanın sahibi Hukusi Çil'e kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı & YKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen verdi. Yarışı kazanan jokey Ahmet Çelik'e plaketini ise 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Org. Metin Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan birlikte takdim etti.

Koşuyu kazanan tayın sahibi 30 milyon TL'lik birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleriyle birlikte toplam 55 milyon 335 bin TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.