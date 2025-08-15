Dadaşlar Eskişehir'de Şampiyonluk Yaşadı - Son Dakika
Dadaşlar Eskişehir'de Şampiyonluk Yaşadı

15.08.2025 11:50
U23 Türkiye Boks Şampiyonasında Dadaş boksörler iki altın madalya kazandı, destekçiler teşekkür aldı.

Türkiye Boks Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan ve Eskişehir'de yapılan U23 Türkiye Boks Şampiyonasında Dadaş boksörler iki altın madalya kazandı.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Boks Antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Osmanoğulları yönetimindeki Muhammet Furkan Karadağ 90 kiloda Türkiye'nin en büyüğü olarak altın madalyalı boynuna taktı. Şampiyon boksör, antrenörlerini gururlandırırken, Dadaşların göğsünü kabarttı.

Köylü köşesine çıktı Çinibulak şampiyon oldu

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOMH) sporcusu ve Fenerbahçe'nin Dadaş boksörü Selahattin Çinibulak da 60 kiloda şampiyon oldu. Erzurum Gençlik Spor Boks Antrenörü Muhsin Köylü, Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdüren öğrencisi Selahattin Çinibulak'ın köşesinde yer alırken, sporcusunun Türkiye Şampiyonu olmasıyla büyük bir gurur yaşadı.

Karadağ'ın madalyasını Başkan Hekimoğlu verdi

U23 Yaş Türkiye Boks Şampiyonası Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da izledi. Eskişehir'deki şampiyonada Federasyon Başkanı Hekimoğlu, Erzurum adına Türkiye şampiyonu olan Muhammet Furkan Karadağ'ın madalyasını vererek, sporcuyu ve antrenörleri Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ile Atilla Osmanoğulları'nı tebrik etti.

Gönlü zengin dadaşlar

Bursa'da ikamet eden Erzurumlu genç iş insanları Karani Zengin ile Rıdvan Yılmazcan öylesine bir jest yaptılar ki, Erzurum Boks Kafilesinin ve spor kamuoyunun takdirini kazandılar.

İki yürekli Dadaş, Erzurum U23 Boks Takımının Eskişehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası haberini alır almaz, Eskişehir yollarına düştü. Eskişehir'de Dadaş boksörlere destek veren Zengin ve Yılmazcan, Erzurum kafilesinin onuruna yemek vererek takdir topladı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Boks Antrenörü Atilla Osmanoğulları, Erzurum'un Oltu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Bursa'da ikamet eden iki iş insanının jestinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "İki hemşehrimizin Eskişehir'e gelerek bizleri tribünden desteklemesi bizleri mutlu etti. Üstelik sporcularımızın onuruna moral yemeği vermeleri de bizlerin gönlünü okşadı. Karani Zengin ile Rıvdan Yılmazcan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kafilede yer alan diğer Antrenörler Mustafa Kalkan Muhsin Köylü ve Cuma Yılmaz da, Erzurumlu iş insanları Karani Zengin ile Rıdvan Yılmazcan'a verdikleri destek içir teşekkür ettiler.

Bu arada Erzurumlu iş insanları Karani Zengin ile Rıdvan Yılmazcan, 90 kiloda Türkiye şampiyonu olan Dadaş boksör Muhammet Furkan Karadağ'ı tebrik ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Karani Zengin, "İnşallah Erzurumlu sporculara bundan sonra da jestlerimiz ve desteklerimiz sürecek. Burada Fenerbahçe adına şampiyon olan Erzurumlu sporcu Selahattin Çinibulak'ı da tebrik ediyorum. Antrenörlerimizi kutluyorum. Erzurum adını duyunca heyecanlanıyoruz. Duyduk ki, Erzurum kafilesi Eskişehir'de bastık buraya geldik ve sporcularımıza destek verdik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

