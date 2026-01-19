Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes\'te yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası Erciyes'te tamamlandı.

Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Gençler - Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 5 İlden 74 sporcu katıldı. Yarışlar; Erciyes Dağı Hacılar Kapıda yapıldı. 2 Gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara, madalyaları Hacılar İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Federasyon temsilcileri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ