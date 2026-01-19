Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası Erciyes'te tamamlandı.
Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Gençler - Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 5 İlden 74 sporcu katıldı. Yarışlar; Erciyes Dağı Hacılar Kapıda yapıldı. 2 Gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara, madalyaları Hacılar İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Federasyon temsilcileri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?