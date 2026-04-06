Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Youssef En-Nesyri'nin Arabistan kariyeri kısa sürüyor.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun değil.
Faslı oyuncunun beklentileri karşılayamadığı ve bu nedenle yaz ayında yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi 2028 yılına dek devam eden 28 yaşındaki oyuncunun yerine daha yetenekli bir oyuncunun transfer edileceği ifade edildi.
Al-Ittihad'de şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkan Youssef En-Nesyri, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)