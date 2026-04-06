Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

06.04.2026 15:54
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu Youssef En-Nesyri ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Suudi ekibinin, Faslı golcüden istediği verimi alamaması nedeniyle bu yönde karar aldığı belirtildi.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Youssef En-Nesyri'nin Arabistan kariyeri kısa sürüyor.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun değil. 

EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILACAK

Faslı oyuncunun beklentileri karşılayamadığı ve bu nedenle yaz ayında yolların ayrılacağı belirtildi. Sözleşmesi 2028 yılına dek devam eden 28 yaşındaki oyuncunun yerine daha yetenekli bir oyuncunun transfer edileceği ifade edildi.  

10 MAÇA ÇIKIP 5 GOLE KATKI YAPTI

Al-Ittihad'de şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkan Youssef En-Nesyri, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

    Yorumlar (1)

  • Kuzey2020* Kuzey2020*:
    4 gol 1 asist daha ne istiyorsunuz 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
