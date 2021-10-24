Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son gelişmelerin ardından teknik patron Vitor Pereira'ya ilk uyarı geldi. Başkan Koç, gerek Mesut Özil ile ilgili problem gerekse de maç sonundaki açıklamalar ile ilgili uyarıda bulundu.

"BU DURUM SON BULMALI"

Takvim'de yer alan habere göre Pereira ile bir araya gelen Başkan Koç, "Mesut ile aranızda olanlar takıma zarar veriyor. Kendisiyle konuşacağım. Bu durum artık bir son bulmalı" dedi.

"KOZ VERMEMELİSİN"

Pereira'dan demeçlerine de dikkat etmesini belirten Başkan Ali Koç, "Spekülasyonlara sebep olacak kozlar vermemelisin" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ OLDU

Antwerp maçı sonrasında "Aramızda Avrupa Ligi'nde final oynayacağımızı düşünen var mı?" ifadesini kullanan Pereira'nın bu sözü eleştirilere neden olmuştu. Başkan Koç'un bu sözlerden rahatsız olduğu belirtildi.