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Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi - Son Dakika

Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi

24.10.2021 14:31

Başkan Ali Koç'un, Mesut'la problem yaşayan ve sert demeçler veren Pereira'ya uyarı yaptığı öne sürüldü. "Avrupa Ligi için kimse hayal kurmasın" diyen Pereira'nın açıklamalarının, Başkan'ı kızdırdığı belirtildi. Koç, Pereira'nın toplantılardaki diline uyarı yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son gelişmelerin ardından teknik patron Vitor Pereira'ya ilk uyarı geldi. Başkan Koç, gerek Mesut Özil ile ilgili problem gerekse de maç sonundaki açıklamalar ile ilgili uyarıda bulundu.

Daha ligin ilk yarısı bitmedi! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı

"BU DURUM SON BULMALI"

Takvim'de yer alan habere göre Pereira ile bir araya gelen Başkan Koç, "Mesut ile aranızda olanlar takıma zarar veriyor. Kendisiyle konuşacağım. Bu durum artık bir son bulmalı" dedi.

Daha ligin ilk yarısı bitmedi! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı

"KOZ VERMEMELİSİN"

Pereira'dan demeçlerine de dikkat etmesini belirten Başkan Ali Koç, "Spekülasyonlara sebep olacak kozlar vermemelisin" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ OLDU

Antwerp maçı sonrasında "Aramızda Avrupa Ligi'nde final oynayacağımızı düşünen var mı?" ifadesini kullanan Pereira'nın bu sözü eleştirilere neden olmuştu. Başkan Koç'un bu sözlerden rahatsız olduğu belirtildi.

Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi

Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi - Son Dakika
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