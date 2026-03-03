Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Haberin Videosunu İzleyin
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper\'in yeni bonservisini belirledi
03.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper\'in yeni bonservisini belirledi
Haber Videosu

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euro teklifini reddeden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yeni bonservisini belirledi. Yönetim, milli futbolcudan 50 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki milli oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen 40 milyon euro'luk teklifi reddetmişti. Takımının teklifi kabul etmemesi sonrası bir süre antrenmanlara çıkmayan, ardından özür dileyerek takıma geri dönen Barış Alper Yılmaz, başarılı bir grafik çizerek tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı.

Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

BARIŞ ALPER'İN YENİ BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Avrupa'dan birçok takımın gözdesi haline gelen ve son olarak Juventus'un gözüne kestirdiği milli oyuncunun yeni bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılılar, başarılı kanat oyuncusu için kapıyı 50 milyon euro'dan açma kararı aldı. Belirlenen rakamın altında gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta sahada olan başarılı oyuncu Barış Alper, 9 ve 13 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    balon. türk hakemlerinin olmadığı her hangi bir ligde kartsız maç tamamlayamaz. 3 5 Yanıtla
    İbrahim Binici İbrahim Binici:
    sen İran ligini izle bence pis fenerli 2 3
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague’de 2 maç ertelendi Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:37:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.