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Helal olsun sana! Rizespor maçını yorumlayan Muslera'dan tüm Türkiye'nin kalbini fethedecek hareket - Son Dakika

Helal olsun sana! Rizespor maçını yorumlayan Muslera'dan tüm Türkiye'nin kalbini fethedecek hareket

Son Güncelleme: 28.10.2023 21:53

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, 1-0 galip geldikleri Rizespor maçını yorumlarken Türkçe bir şeklilde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Başarılı eldivenin bu hareketi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, 1-0 galip geldikleri Rizespor maçını yorumlarken Türkçe bir şeklilde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILI KUTLU OLSUN"

Konuşmasına Türkçe başlayan Muslera, "Öncelikle, Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Gol yememek önemli ama savunmada sadece geride oynayan oyuncular yok. Birbirimize sürekli destek oluyoruz, iyi bir arkadaşlık var. Bunun da sonuçlarını sahada görüyoruz" dedi.

"TOPU HEMEN GERİ ALMAK ÖNEMLİ"

10 lig maçında ilk yarılarda kalesini gole kapatması hakkında da konuşan başarılı eldiven, "Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Cumhuriyet, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Helal olsun sana! Rizespor maçını yorumlayan Muslera'dan tüm Türkiye'nin kalbini fethedecek hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helal olsun sana! Rizespor maçını yorumlayan Muslera'dan tüm Türkiye'nin kalbini fethedecek hareket - Son Dakika
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