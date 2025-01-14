Dakar Rallisi'nde 9. Etap Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Dakar Rallisi'nde 9. Etap Sonuçları

9. etapta Nasser Al-Attiyah otomobil, Luciano Benavides ise motosiklet kategorisinde kazandı.

14.01.2025 15:52
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2025 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil sınıfında 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), 2 saat 52 dakika 59 saniyeyle en iyi zamana imza atarak bu yılki ilk etap galibiyetini elde etti.

Belçikalı Guillaume de Mevius (X-Raid), 2 dakika 47 saniye farkla ikinci, Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive) ise liderin 3 dakika 12 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son 7 etapta genel klasman liderliğini elinde bulunduran Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), rotasını şaşırdığı ve iki kez lastiğinin patladığı günü liderin 16 dakika 2 saniye arkasında 11. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Genel klasmanda Al Rajhi, 45 saat 6 dakika 54 saniyelik derecesiyle Lategan'ın 7 dakika 9 saniye önünde liderliği ele geçirdi.

Motosiklette Benavides'ten ikinci etap galibiyeti

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 3 saat 15 dakika 38 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci etap galibiyetine ulaştı.

Arjantinli sürücüyü, 1 dakika 54 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 3 dakika 4 saniye geriden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) takip etti.

Beş etap galibiyeti bulunan Sanders, genel klasmanda 47 saat 45 dakika 34 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 14 dakika 45 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Haradh ile Shubaytah kentleri arasındaki 120 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek.

2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Motosiklet, Otomobil, Riyad, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde 9. Etap Sonuçları - Son Dakika

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