Dani Alves, tecavüz suçundan hüküm giydiği cezaevinden şartlı olarak salıverildi - Son Dakika
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Dani Alves, tecavüz suçundan hüküm giydiği cezaevinden şartlı olarak salıverildi

Dani Alves, tecavüz suçundan hüküm giydiği cezaevinden şartlı olarak salıverildi

İspanya'da tecavüz suçundan hüküm giyen eski futbolcu Dani Alves, şartlı salıverilme kararı aldı. Alves, 4,5 yıl hapis cezasının ardından Ocak 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyordu. Mahkeme, Alves'in 1 milyon euro kefalet ödemesini şart koştu. Tecavüz mağdurunun avukatı kararı skandal olarak nitelendirdi. Alves'in şartlı tahliye koşulları arasında ülkeyi terk etmemesi, haftalık mahkeme ziyaretleri ve mağdura yaklaşmamasını sağlayan bir uzaklaştırma kararı bulunuyor.

20.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:41
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İspanya'da bir mahkeme, tecavüz suçundan hüküm giyen ve bir yıldan uzun süredir cezaevinde olan, Brezilya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın eski yıldız fuıtbolcularından Dani Alves'in şartlı salıverilmesini kararlaştırdı.

Geçen ay 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alves, Ocak 2023'ten bu yana tutukluydu.

Alves 1 milyon euro kefalet ödeyecek.

Tecavüz mağdurunun avukatı, şartlı tahliye kararını "skandal" olarak değerlendirdi.

40 yaşındaki eski futbolcunun mahkum olduğu tecavüz olayı, 2020’nin yılbaşı gecesi Barcelona'da bir gece kulübünde yaşandı.

Alves, söz konusu kadını gece kulübünün VIP bölümündeki bir tuvalete götürmekle suçlanmış ve savunmasında kendisini suçlayan kadın için "İsteseydi gidebilirdi" demişti.

Mahkeme ise kadının cinsel ilişkiye rıza göstermediğine hükmetmişti.

22 Şubat’ta açıklanan kararda, kurbanın ifadesi dışında tecavüze uğradığına dair başka kanıtlar bulunduğu da belirtildi.

Dani Alves’in şartlı tahliye koşulları arasında, ülkeyi terk etmemesi için hem Brezilya hem de İspanyol pasaportlarının teslim etmesi de yer aldı.

Alves ayrıca her hafta mahkemenin huzuruna çıkmak zorunda da olacak. Ayrıca, mağdura yaklaşmasını engelleyen bir uzaklaştırma kararı bulunuyor.

Alves’in avukatı, cezasının dörtte birini zaten tutuklu olarak çekmiş olduğu gerekçesiyle müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Şartlı tahliye kararına bir hakimin muhalif kaldığı kaydediliyor.

Alves birçok kez ifadesini değiştirdi

İspanya’da ilgili kanun yakın zaman önce “Yalnızca Evet, Evettir" ilkesi kapsamında rızayı kesinleştirecek şekilde değiştirildi.

Geçen ayki karar duruşmasında savcılar, Alves ve arkadaşının üç genç kadına şampanya ısmarladıklarını, ardından Alves'in kadınlardan birini gece kulübünün VIP alanında bir tuvalete götürdüğünü söyledi.

Savcılık makamı, Alves’in bu noktada şiddete başvurduğu ve defalarca ayrılma taleplerine rağmen kadını seks yapmaya zorladığını savundular.

Dani Alves’in mağduru zorla yere yatırdığı ve "Hayır" demesine rağmen ona tecavüz ettiği de kaydedildi.

Yılbaşı gecesi kadının yanında olan arkadaşlarından biri tuvaletten çıkan genç kadının, "kontrolsüz" şekilde ağladığını anlattı.

Alves mahkeme sürecinde birçok kez ifadesini değiştirdi.

Önce kendisini suçlayan kişiyi tanıdığını inkar etti, daha sonra onunla tuvalette karşılaştığını ancak aralarında hiçbir şey olmadığını savundu.

Daha sonra ise ifadesini yeniden değiştirerek rızaya dayalı cinsel ilişki yaşandığını iddia etti ve "İkimiz de eğleniyorduk” ifadesini kullandı.

Alves, Barcelona'da 400'den fazla kez forma giydi ve iki farklı dönemde 6 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Aynı zamanda Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

Sevilla, Juventus ve Paris Saint-Germain takımlarında da oynayan Alves, 126 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Kaynak: BBC

Dani Alves, İspanya, Futbol, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dani Alves, tecavüz suçundan hüküm giydiği cezaevinden şartlı olarak salıverildi - Son Dakika

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