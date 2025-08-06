Darıca Basketbol Feneri Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Darıca Basketbol Feneri Kuruldu

Darıca Basketbol Feneri Kuruldu
06.08.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ertun Yaylalı'nın liderliğindeki Darıca Basketbol Feneri, Kadınlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kadın basketboluna gönül vermiş, 25 yıllık antrenörlük kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ertun Yaylalı, İstanbul merkezli olan Basketbol Feneri takımını Darıca'ya taşıdı. Tüm resmi işlemleri tamamlanan takım, artık "Darıca Basketbol Feneri" adıyla yoluna devam edecek ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

Darıca'da antrenmanlara başlayan takımın kadrosunda ABD'li oyuncular da yer alıyor. 2000'li yılların başında genç takımlarla elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Ertun Yaylalı, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla her yıl üzerine koyarak ilerledi. Son 6 yıldır Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, son 4 yıldır ise Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Yaylalı, artık Darıca'da büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Darıca'da kadın basketbolu konuşulacak

50 yaşındaki idealist antrenör, hiçbir zaman hazır bir kadroyla çalışmadı; daima gençleri yetiştirmeyi ve geliştirmeyi ön planda tuttu. Yakaladığı başarılı jenerasyonla birlikte kulübünü kurdu, Bursa Uludağ Basketbol Takımı'nı bünyesine katarak liglere katıldı. Bugün geldiği noktada, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde kalıcı olmayı ve play-off hedefini benimsiyor.

Süper Lig hedefi masada

Mütevazı bir bütçeyle kurulan Darıca Basketbol Feneri, büyük bütçeli rakiplerinin arasında genç ve dinamik kadrosuyla fark oluşturmayı hedefliyor. Yaylalı, kadın basketbolunu Darıca'ya sevdirmeyi, sporseverleri salona çekmeyi ve bu alanda kalıcı olmayı planlıyor. Ertun Yaylalı'nın Darıca tercihi, Türk atletizmine önemli hizmetlerde bulunmuş olan İlker Topal ile yollarının kesişmesiyle netleşti. Topal, kulübün kuruluş sürecinde resmi işlemlerin takibi ve lojistik destek konusunda Yaylalı'ya büyük katkı sundu. Kulübün resmi olarak kurulmasının ardından, güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvayan ikili, ilk yılında ligde ses getirmeyi amaçlıyor.

Kadrosunda ABD'li oyuncunun da yer aldığı Darıca Basketbol Feneri'nin yıllık bütçesi 10 milyon TL'yi bulmuyor. Ancak bölge halkından ve yerel destekçilerden beklenen ilgiyi görmesi halinde, kulübün Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesi sürpriz olmayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca Basketbol Feneri Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Yeni evli çifti kaza ayırdı Yeni evli çifti kaza ayırdı
Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü Balkondaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı Odunluk olarak kullanılan yapı 6 asırlık ibadethane çıktı
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı

14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
13:12
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
19:14
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
19:03
DMM, “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği“ iddiasını yalanladı
DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
18:23
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı
Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
18:19
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
17:53
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
17:38
Eski manken Aslı Baş’ın ölümünde beraat kararları bozuldu
Eski manken Aslı Baş'ın ölümünde beraat kararları bozuldu
17:36
Çin’de 7 binden fazla ’chikungunya’ virüsü vakası tespit edildi
Çin'de 7 binden fazla 'chikungunya' virüsü vakası tespit edildi
17:29
İspanya’da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
İspanya'da aşırı sıcaklar 1060 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 14:51:22. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca Basketbol Feneri Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.