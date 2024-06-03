Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Darıca\'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Darıca'da 2 bin 500 öğrencinin katıldığı ve 5 gün sürecek olan 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere desteklerini ifade ederek, başarılar diledi.

03.06.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Darıca'da 2 bin 500 öğrencinin katıldığı ve 5 gün sürecek 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçını yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde her yıl düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın 5'incisi 6 branşta 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla Eray Şamdan Spor Kompleksi'nde başladı. Açılış törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Resul Kotan ile öğrenciler ve veliler katıldı.

5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken açılış konuşmasını İlçe Spor Müdürü Resul Kotan yaptı. Ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğrencilerinin bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmelerini önemsediklerini ifade ederek, turnuvaya destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından turnuvanın açılış maçını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Minik öğrencilerle reverse ve hedef 5 oyunu oynayan Başkan Muzaffer Bıyık, turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

Darıca Belediyesi olarak gençlerin gelişimlerini önemsediklerini ve her fırsatta yanlarında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca genelinden 2 bin 500 öğrencimizin katılacağı ve 5 gün sürecek 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gençlerin fiziksel ve bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmeleri açısından önemli. Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar yarınlarımız için çok kıymetli. Biz Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her ne konuda olursa olsun bizden talep ettiğiniz ne varsa imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Darıca'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı - Son Dakika

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