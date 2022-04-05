Darıca'da e-spor takımı kuruldu - Son Dakika
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Darıca'da e-spor takımı kuruldu

05.04.2022 12:16
Darıca'da e-spor takımı kuruldu

Darıca Belediyesi, bölgenin ilk e-spor takımını kurdu.

Darıca Belediyesi, bölgenin ilk e- spor takımını kurdu. Teknolojiye ve spora meraklı olan Darıcalı gençler bir araya gelerek hem spor yapıp hem de eğlenecek.

Darıca'da son teknoloji ürünlerinden oluşan e-spor branşı açıldı. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-spor ile teknolojiye ve spora meraklı olan Darıcalı gençler bir araya gelerek hem spor yapıp hem de eğlenecek. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan e-spor takımının Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy göstermesi de planlanıyor.

"Sporun her alanını önemsiyoruz"

Gençliği önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Günümüz gençliğinin hem teknolojik hem de bilgi işlem açısından beklentilerini karşılamak üzere birtakım çalışmalarımız vardı. Her ailenin, her gencin aslında içinde bulunduğu dijital çağa ayak uydurma çabasında önemli bir yeri olan e-sporun bilinçli bir şekilde yapılması için çalışma başlattık ve e-spora ilgi duyan gençler için proje geliştirdik. Darıca Belediyesi olarak yüzmeden karateye, atletizmden tekvandoya kadar birçok branşta sporcu yetiştiriyoruz. Yeni kurduğumuz e-spor ile de yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Teknolojiye meraklı ve sporu seven gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da e-spor takımı kuruldu
Darıca'da e-spor takımı kuruldu

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gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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