Darıca'da Spor Kompleksi ve Stadyum Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı
Spor

Darıca'da Spor Kompleksi ve Stadyum Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı

Darıca\'da Spor Kompleksi ve Stadyum Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı
18.09.2025 12:00  Güncelleme: 12:02
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Darıca'da 100 milyon lirayı aşan maliyetle inşa edilecek Atatürk Caddesi Spor Kompleksi'nin temeli atıldı. 15 Temmuz Şehir Stadyumu'nun zemin yenileme çalışmalarına da başlanmasıyla birlikte, gençlerin spor yapma şartları iyileştirilecek.

Darıca'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek ve 100 milyon liranın üzerinde maliyeti olan Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ile 15 Temmuz Şehir Stadyumu zemin yenileme çalışmalarına başlandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim vaatleri arasında yer alan projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Bakanlığın desteğiyle yapılacak Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve 15 Temmuz Şehir Stadyumu'nun zemin yenileme çalışmalarının startı verildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Proje için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek destek sözü aldığını hatırlatan Bıyık, "Darıca'mızda gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerine katkı sunacak projemizi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle işbirliği içinde geliştirerek bakanlığımız ile birlikte ilçemize kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve ekibine ilçemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce ihalesi yapılan proje kapsamında ilk kazmanın vurulduğunu aktaran Bıyık, proje detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projede 1 adet bin 130 metrekare alanda çok amaçlı kapalı spor salonu, bin 275 metrekare alanda kapalı halı saha, 448 metrekare alanda tenis kortu, 6500 metrekare alanda sentetik çim saha ve soyunma odalarıyla kafeterya yer alacak. Proje tamamlandığında ilçemize modern bir spor kompleksini kazandırmış olacağız" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Atatürk Caddesi, 15 Temmuz, Politika, kocaeli, Gençlik, Darıca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca'da Spor Kompleksi ve Stadyum Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Darıca'da Spor Kompleksi ve Stadyum Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
