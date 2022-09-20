Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak

20.09.2022 16:34
Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak

Darüşşafaka Basketbol Kulübünün düzenlediği Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nın 4'üncüsü, 22-25 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Darüşşafaka Basketbol Kulübünün düzenlediği Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nın 4'üncüsü, 22-25 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Darüşşafaka Kulübünün, 2018'de hayata gözlerini yuman sporcusu Cevahir Sönmez'in adına düzenlediği turnuvada ev sahibi ekibin yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef takımları yer alacak.

Karşılaşmalar, Darüşşafaka YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Üçerli iki gruptan ilk sırada çıkan takımlar, final oynamaya hak kazanacak. Diğer takımlar da karşı grubun aynı sıralamasına sahip ekipleri ile sıralama mücadelesi verecek.

4. Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nda gruplar ve maç programı şöyle:

A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko

B Grubu: Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Galatasaray Nef

22 Eylül Perşembe:

14.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş

16.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka

23 Eylül Cuma:

13.00 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko

15.00 Büyükçekmece Onvo-Galatasaray Nef

24 Eylül Cumartesi:

14.00 Beşiktaş-Büyükçekmece Onvo

16.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

25 Eylül Pazar:

13.30 5'incilik-6'ncılık Maçı (A Grubu 3'üncüsü-B Grubu 3'üncüsü)

16.30 3'üncülük-4'üncülük Maçı (A Grubu 2'ncisi-B Grubu 2'ncisi)

19.30 Final Maçı (Grup Liderleri)

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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