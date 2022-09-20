Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak

Darüşşafaka Basketbol Kulübünün düzenlediği Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nın 4'üncüsü, 22-25 Eylül tarihlerinde Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
Darüşşafaka Kulübünün, 2018'de hayata gözlerini yuman sporcusu Cevahir Sönmez'in adına düzenlediği turnuvada ev sahibi ekibin yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef takımları yer alacak.
Karşılaşmalar, Darüşşafaka YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Üçerli iki gruptan ilk sırada çıkan takımlar, final oynamaya hak kazanacak. Diğer takımlar da karşı grubun aynı sıralamasına sahip ekipleri ile sıralama mücadelesi verecek.
4. Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası'nda gruplar ve maç programı şöyle:
A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko
B Grubu: Beşiktaş, Büyükçekmece Onvo, Galatasaray Nef
22 Eylül Perşembe:
14.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş
16.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka
23 Eylül Cuma:
13.00 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko
15.00 Büyükçekmece Onvo-Galatasaray Nef
24 Eylül Cumartesi:
14.00 Beşiktaş-Büyükçekmece Onvo
16.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji
25 Eylül Pazar:
13.30 5'incilik-6'ncılık Maçı (A Grubu 3'üncüsü-B Grubu 3'üncüsü)
16.30 3'üncülük-4'üncülük Maçı (A Grubu 2'ncisi-B Grubu 2'ncisi)
19.30 Final Maçı (Grup Liderleri)
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