Üçerli iki gruptan ilk sırada çıkan takımlar, final oynamaya hak kazanacak. Diğer takımlar da karşı grubun aynı sıralamasına sahip ekipleri ile sıralama mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbolda Cevahir Sönmez Gençler Turnuvası 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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