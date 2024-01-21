Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Çağlar Özkan

Darüşşafaka Lassa: Adams 11, Abdur-Rahkman 21, Enes Berkay Taşkıran 8, Berk Demir 5, Cartlon 13, Tolga Kay 3, Woodard 16, Can Korkmaz 12, Bora Yaşar 3, Muhsin Yaşar 2

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 20, Floyd 16, Ömer Utku Al 2, Brown 8, Hamilton 15, Michineau 17, Semih Erden 2, David Mutaf 1, Mehmet Atalan, Metin Türen 4

1. Periyot: 17-18

Devre: 44-40

3. Periyot: 71-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Lassa, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 94-85 yendi.

Darüşşafaka Lassa bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Bursaspor İnfo Yatırım ise 10. kez mağlup oldu.