Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Çağlar Özkan
Darüşşafaka Lassa: Adams 11, Abdur-Rahkman 21, Enes Berkay Taşkıran 8, Berk Demir 5, Cartlon 13, Tolga Kay 3, Woodard 16, Can Korkmaz 12, Bora Yaşar 3, Muhsin Yaşar 2
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 20, Floyd 16, Ömer Utku Al 2, Brown 8, Hamilton 15, Michineau 17, Semih Erden 2, David Mutaf 1, Mehmet Atalan, Metin Türen 4
1. Periyot: 17-18
Devre: 44-40
3. Periyot: 71-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Lassa, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 94-85 yendi.
Darüşşafaka Lassa bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Bursaspor İnfo Yatırım ise 10. kez mağlup oldu.
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