Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç
Darüşşafaka Lassa: Appleby 17, Moore 16, Tinkle 11, Gach 17, Ege Demir 6, Enes Berkay Taşkıran 8, Tarık Sezgün 2, Brajkovic 11, Tolga Kay, Ege Akçay
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: McLemore 13, Arca Tülüoğlu 6, Lomazs 5, Cook 20, Bleijenbergh, Berke Aygündüz 5, Vanwijn 12, Moody 7, İsmail Karabilen
1. periyot: 20-20
Devre: 41-35
3. periyot: 62-57
Beş faulle çıkanlar: 35.34 McLemore, 38.09 Moody (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.38 Brajkovic (Darüşşafaka Lassa)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-68 yendi.
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Lassa, Merkezefendi'yi Geçti - Son Dakika
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