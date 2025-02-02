Darüşşafaka Lassa, Uzatmada Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Darüşşafaka Lassa, Uzatmada Galip Geldi

Darüşşafaka Lassa, Uzatmada Galip Geldi

Darüşşafaka Lassa, Manisa Basket'i 96-86 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi.

02.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök

Manisa Basket: Pickett 2, Acuil 4, Saben Lee 21, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 9, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Thomas 10, White Jr. 19

Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Muhaymin Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık Sezgün 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Gach 4, Ege Demir 2, Smith 13

1. Periyot: 25-16

Devre: 36-46

3. Periyot: 61-66

Normal süre: 82-82

Beş faulle çıkan: 44.18 Tinkle (Darüşşafaka Lassa)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda normal süresi 82-82 eşitlikle sona eren müsabakada, Manisa Basket'i uzatma periyodunda 96-86 yendi.

Müsabakanın başında 5-0'lık seri yakalayan Manisa Basket, Besson ve White Jr.'ın etkili oyunuyla ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Manisa Basket'ten Acuil ve Besson'un sayılarına Darüşşafaka Lassa, Tinkle ve Smith ile cevap verdi. Baskısını arttıran konuk ekip maçın 15. dakikasına Moore'nin sayısıyla 33-32 önde girdi. Kalan dakikalarda Darüşşafaka Lassa, Brajkovic ve Moore'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 46-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, Brajkovic ve Moore ikilisinden bulduğu sayılarla maçın 25. dakikasına 56-47 önde girdi. Kalan dakikalarda Manisa Basket baskısını arttırsa da konuk ekip, rakibinin sayılarına Moore ve Smith ile cevap verdi. Etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa periyodu 66-61 önde bitirdi.

Dördüncü periyot çekişmeli başladı. Ev sahibi ekip Chiozza'nın 3 sayı çizgisinin arkasından etkili atışıyla beraberliği yakaladı: 69-69. Bu bölümde etkili savunma yapan Manisa Basket, son 5 dakikaya Yunus Emre Sonsırma'nın sayısıyla 72-69 önde girdi. Kalan dakikalarda baskısını arttırarak oyunu ele alan Darüşşafaka Lassa Appleby ile öne geçti: 82-79. Manisa Basket, son saniyede Saben Lee ile bulduğu sayıyla 82-82 eşitliği yakalayarak, müsabakayı uzatma periyoduna taşıdı.

Uzatma periyoduna etkili başlayan konuk ekip, 6-0'lık seri yakaladı. Baskılı oyununa devam eden Darüşşafaka Lassa, Brajkovic, Gach ve Moore ile bulduğu sayılarla müsabakadan 96-86 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, Sigorta, Türkiye, manisa, Lassa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa, Uzatmada Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
14:41 Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar
13:57 Uzmanlar Ethereum’un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:46 183 Filistinli serbest bırakıldı 183 Filistinli serbest bırakıldı
13:43 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:41 Bomba iddia: Mourinho, Talisca’yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 21:43:41. #1.11#
SON DAKİKA: Darüşşafaka Lassa, Uzatmada Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.