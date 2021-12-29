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Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! - Son Dakika

Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!

29.12.2021 14:54

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, beraat eden başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Emenike, "Tekrar büyük babamla olmaktan onur duyuyorum" notuyla paylaşım yaptı, taraftar beğeni yağdırdı.

Şampiyon bitirilen 2010-11 sezonunun yaz döneminde kadroya katılan ancak operasyon nedeniyle o dönem Türkiye'den ayrılmaktan zorunda kalan Emmanuel Emenike, babası gibi gördüğü eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Taraftar yağmur gibi beğeni yağdırdı

YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR

Aziz Yıldırım, Emenike'ye duygusal ziyareti ve 3 Temmuz'daki duruşundan dolayı teşekkür etti.

Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Taraftar yağmur gibi beğeni yağdırdı

"BÜYÜK BABAM"

Emenike, Aziz Yıldırım ziyaretini, "Büyük babamla yeniden bir arada olmaktan dolayı onur duyuyorum" notuyla paylaştı. Taraftarlar kısa süre içinde etkileşim yağdırdı.

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Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! - Son Dakika
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