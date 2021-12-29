Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!

Vatandaşı işte böyle soyuyorlar! Marketteki kurnazlığı zabıtanın dikkati ortaya çıkardı

Şampiyon bitirilen 2010-11 sezonunun yaz döneminde kadroya katılan ancak operasyon nedeniyle o dönem Türkiye'den ayrılmaktan zorunda kalan Emmanuel Emenike, babası gibi gördüğü eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR

Aziz Yıldırım, Emenike'ye duygusal ziyareti ve 3 Temmuz'daki duruşundan dolayı teşekkür etti.

"BÜYÜK BABAM"

Emenike, Aziz Yıldırım ziyaretini, "Büyük babamla yeniden bir arada olmaktan dolayı onur duyuyorum" notuyla paylaştı. Taraftarlar kısa süre içinde etkileşim yağdırdı.