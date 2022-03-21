David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti - Son Dakika
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David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti

21.03.2022 11:54

Yeşil sağların efsane futbolcusu David Beckham, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürüyor. Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapan futbolcu, savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekebilmek için 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını bir süreliğine Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya devretti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken efsane futbolcu David Beckham, 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir hastanede çalışan doktora bıraktı. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Beckham, dikkat çeken bir açıklamayla hesabını Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya devretti.

David Beckham, 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

"BERABER FARK OLUŞTURABİLİRİZ"

David Beckham Instagram hesabında yayınladığı mesajında, "Sosyal medya hesabımı Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki Perinatal hastanesinin müdürü Irina'ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

David Beckham, 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

ÇALIŞMA KOŞULLARINI PAYLAŞTI

Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına ve yaşanılanlara dikkat çekmek için Beckham'ın Instagram hesabında paylaşım yapan Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı. Kondratova, hastanedeki görüntüleri Beckham'ın Instagram sayfasındaki hikayeler bölümünde yayınladı.

David Beckham, 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi

"BOMBALAMA DEVAM EDİYOR"

Kandrontova, "Savaşın ilk gününde hamile kadınlar ve anneler bodrum katına tahliye edildi. Birlikte korkunç bir 3 saat geçirdik. Ne yazık ki, yoğun bakımdaki bebekleri hayat kurtaran ekipmanlara ihtiyaç duydukları için bodrum katına alamıyoruz. İlk günler en zoruydu. Bombalama ve protestolarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık. Bu benim işim ve 24 saat boyunca devam ediyor. Her gün buradayım" ifadelerini kullandı.

David Beckham, 71 milyon takipçili Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi
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David Beckham, Instagram, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti - Son Dakika
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