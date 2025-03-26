Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok

Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez\'e derbi öncesi büyük şok

Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu. Brezilya maçında kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Kolombiyalı stoperin durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Karar, derbiye çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.

26.03.2025 17:40
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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

DURUMU BELLİ DEĞİL

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmadı. Yıldız futbolcunun son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.

Bu incelemelerin ardından sağlık ekibi, Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sanchez'in derbiye yetişmesini umutla bekliyor.

Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok: İstese bile oynayamayabilir

Davinson Sanchez, Galatasaray, Kolombiya, Brezilya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Görmüş:
    cincon sahte raporla çözer o işi devlet bile arkalarında 14 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Ne alaka adam o maçta bile devam etmek istedi 7 gunluk süre doldu 21 1 Yanıtla
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