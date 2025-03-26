Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına darbe alarak bilinç kaybı yaşayan Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmadı. Yıldız futbolcunun son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.
Bu incelemelerin ardından sağlık ekibi, Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağına karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sanchez'in derbiye yetişmesini umutla bekliyor.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar endişeli! Davinson Sanchez'e derbi öncesi büyük şok - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)