Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Deneyimli oyuncunun Galatasaray'la sözleşme yenilemek için bir şart koştu. Kolombiyalı yıldız, özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak yönetimden sözleşmesinde iyileştirme talep etti. Yıldız ismin menajerinin İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.
Cimbom ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız, şu anda net 3.2 milyon euro maaş alıyor. 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 5 milyon euro seviyesine çekileceği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Davinson, bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var - Son Dakika
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