Davulcu: "Gençlerimizin her daim yanındayız" - Son Dakika
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Davulcu: "Gençlerimizin her daim yanındayız"

16.04.2022 13:08
Davulcu: "Gençlerimizin her daim yanındayız"

Amasya'da sporcu gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Amasya'da sporcu gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Hasan Davulcu, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği iftar programında her branştan başarılı olan sporcularla bir araya geldi. Davulcu, "Birçok branşta başarılı olan spor yapan kardeşlerimizle bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Size destek olmak için gönül rızasıyla buradayım. Amasya'mız bir spor şehri. Bizler de elimizden geldiğince gençlerimiz için mevcut spor tesislerimizin kapılarını sonuna kadar size açmaya devam edeceğiz. Yenilerini de yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençlerimizin her daim yanındayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Davulcu: Gençlerimizin her daim yanındayız

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Hasan Davulcu, gençlik, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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