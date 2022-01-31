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Davutlarspor'dan Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Davutlarspor'dan Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi

31.01.2022 17:03
Davutlarspor'dan Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi

Davutlarspor Başkanı İsmail Enver Tütüncü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Davutlar spor Başkanı İsmail Enver Tütüncü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Günel'e kulübe yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi veren Tütüncü, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel göreve geldikten sonra Kuşadası'ndaki spor kulüplerine verilen destek arttı. Bu bizleri çok memnun ediyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Süper Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Davutlarspor Başkanı İsmail Enver Tütüncü ile takım kaptanları Güray Kaplan ve Efe Kura ile bir araya geldi. Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmeye Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol da katıldı. Görüşmede, Davutlarspor Başkanı Tütüncü Belediye Başkanı Ömer Günel'e hedefleri ile bilgi verdikten sonra sonra kulübe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman Davutlarspor'un yanında olduğunu belirten Kulüp Başkanı İsmail Enver Tütüncü, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel göreve geldikten sonra Kuşadası'ndaki spor kulüplerine verilen destek arttı. Bu bizleri çok memnun ediyor. Bu nedenle Başkanımız Sayın Ömer Günel'e bir teşekkür plaketi vererek minnettarlığımızı ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Öncelikle Davutlarspor Başkanı İsmail Enver Tütüncü ve futbolcu kardeşlerime nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Davutlarspor, Kuşadası'nın önemli ve başarılı takımlarından bir tanesi. Göreve geldiğimizden bu yana geçen sürede Kuşadası'nı sporcu dostu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Davutlarspor'dan Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi

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İsmail Enver, Amatör Lig, Ömer Günel, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Davutlarspor'dan Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi - Son Dakika Spor


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