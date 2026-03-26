Demet Akalın\'ın eşi Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası kapsamında düzenlenen milli takım seçmelerine katılarak podyuma çıktı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da organizasyonda yer alarak eşini yalnız bırakmadı. Yarışmayı izleyiciler arasından takip eden Akalın'ın, Kurt'a moral verdiği görüldü.
Daha önce Okan Kurt'un kaslı fotoğraf paylaşımına "Sen bir eve gel" diyerek tepki gösteren Akalın'ın sözleri, Kurt'un podyuma çıkmasıyla yeniden gündeme geldi.
Seçmelerde sahneye çıkan Okan Kurt'un performansı salondaki izleyiciler tarafından dikkatle takip edilirken, organizasyonda heyecan dolu anlar yaşandı.
