Demir Grup Sivasspor: 0-1

STAT: Bahçeşehir Okulları StadyumuHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal GölenAYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan), Efecan, Babacar (Dk 57 Ahmet), Famara, Awaziem, Fatih (Dk. 81 Tetah), Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Juanfran, Miha Mevjla, Wilson Eduardo (Dk.

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