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Demir Grup Sivasspor: 0-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 0-1

04.12.2021 15:53
Demir Grup Sivasspor: 0-1

STAT: Bahçeşehir Okulları StadyumuHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal GölenAYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan), Efecan, Babacar (Dk 57 Ahmet), Famara, Awaziem, Fatih (Dk. 81 Tetah), Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Juanfran, Miha Mevjla, Wilson Eduardo (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal GölenAYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan), Efecan, Babacar (Dk 57 Ahmet), Famara, Awaziem, Fatih (Dk. 81 Tetah), Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Juanfran, Miha Mevjla, Wilson Eduardo (Dk. 57 Oğuz)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, İsaac Cofie, Goutas, Max Gradel, Yatabare (Dk. 66 Kayode), Samba Camara, Pedro Henrique (Dk. 75 Erdoğan), Kerem (Dk. 67 Hakan), Faycal Fajr, Caner (Dk. 81 Ahmet Oğuz)SARI KART: Awaziem, Fatih (Alanyaspor) - Yatabare (Sivasspor)KIRMIZI KART: Dk. 86 Uğur ÇiftçiGOLLER: Dk. 53 Kerem (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.Maçın 7'nci dakikasında gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Faycal Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top az farkla auta gitti.18'inci dakikada sağ kanatta başlayan Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Yatabare kafayı vurdu. Alanyasporlu Mevlja'ya çarpan top kornere gitti.21'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel içeriye doğru kat ettikten sonra şutunda top az farkla üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.48'nci dakikadaki Demir Grup Sivasspor atağında Fajr'ın sol kanada gönderdiği topla buluşan Gradel, iki rakibini geçip şut çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Serkan'ı bir anlık yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert şutunda top filelere gitti: 0-166'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.77'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Buluthan'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasından şutunda top Samba Camara'ya çarptı.86'ncı dakikada Uğur Çiftçi, sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Tetah'a yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Antalya
Demir Grup Sivasspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba, Bahçeşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 0-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor: 0-1 - Son Dakika
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