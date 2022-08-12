Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

12.08.2022 09:39
Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Adana'ya hareket edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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