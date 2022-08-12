Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika

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