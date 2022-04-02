Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

02.04.2022 14:34
Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.

Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Esmanur Aybike Falay, "Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak, daha sonra olimpiyatlara katılarak ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Türkiye üçüncüsü olan Falay'ın başarısı Atatürk Üniversitesi'nde ve Oltu'da sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu
Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

YORUMLAR
500
Üniversiteliler yarıştı, şampiyonlar belirlendi Üniversiteliler yarıştı, şampiyonlar belirlendi Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi Üniversiteler Boks Unilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Atatürk Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement